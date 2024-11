Capital paulista tem previsão de chuva forte para o período da tarde

A cidade de São Paulo amanheceu úmida e chuvosa neste domingo (3) e deve continuar com o tempo instável e temperaturas em elevação. De acordo com as estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo, a média da temperatura mínima na madrugada foi de 19° graus Celsius (ºC). No decorrer do dia, as chuvas prosseguem devido à propagação de um cavado, área de baixa pressão. As chuvas mais fortes estão previstas para o período da tarde.

De acordo com o CGE, é preciso atenção já que o solo encharcado aumenta o potencial para formação de alagamentos e escorregamentos de terra nas áreas de risco. Entretanto ainda não há nenhuma área em estado de atenção.

Os meteorologistas do CGE explicam que a combinação de tempo fechado e elevados índices de umidade não permite que a temperatura se eleve muito. Por conta disso, a máxima prevista é de 23°C. Os menores percentuais de umidade devem ficar acima de 70%.