Brasil é bronze no Sul-Americano de basquete em cadeira de rodas

O torneio realizado na Colômbia contou com a participação de seis seleções. Além de Brasil e Venezuela, competiram as equipes da Argentinal, do Chile, da Colômbia e do Peru.

A seleção feminina de basquete em cadeira de rodas também conquistou um bom resultado no Sul-Americano da modalidade. Na competição realizada no final de setembro em Lima (Peru), a equipe ficou com a prata.