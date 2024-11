Série B: Paysandu supera Ponte Preta de virada por 2 a 1

? Paysandu Sport Club (@Paysandu) November 5, 2024

Já a Macaca permaneceu com 38 pontos após o revés, no jogo que contou com a transmissão ao vivo da, ocupando a 16ª colocação, muito perto do Z4 (zona do rebaixamento).

Jogando em casa, a Ponte Preta abriu o marcador aos 32 minutos do primeiro tempo, com o zagueiro Mateus Silva de cabeça. Mas, ainda na etapa inicial (aos 37), o Paysandu igualou, quando Bryan Borges chutou de fora da área e Borasi deu um carrinho para tirar do goleiro Pedro Rocha qualquer chance de defesa.

Porém, a vitória do Papão só foi confirmada aos 35 minutos da etapa final. Borasi fez grande jogada individual e cruzou para Esli García, que, com muita categoria, bateu de primeira para marcar um golaço.