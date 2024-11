Décimo voo da FAB com 213 repatriados do Líbano chega a São Paulo

As ações de repatriação foram determinadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde o agravamento do conflito naquele país, com bombardeios aéreos intensos de Israel contra cidades libanesas. Os bombardeios significam um desdobramento da campanha militar israelense na Faixa de Gaza, território palestino ocupado por Tel-Aviv.

Assim como as milícias do Iêmen e do Iraque têm lançado ataques contra Israel ou aliados de Tel-Aviv em represália aos bombardeios em Gaza, a chamada resistência libanesa - coalizão de sete grupos político-militares liderados pelo Hezbollah - tem promovido ataques contra Israel desde o dia 7 de outubro, também em solidariedade a Gaza.