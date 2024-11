Rádio Nacional transmite clássicos do Campeonato Brasileiro

Na quarta (6), Cruzeiro e Flamengo enfrentam-se em Minas Gerais, em um confronto que para os dois times vale aumentar as chances de classificação para a Libertadores do próximo ano. Animado com os resultados recentes, o rubro-negro quer confirmar a boa fase no término da temporada para tentar a taça do Campeonato Brasileiro. Luciana Zogaib narra o jogo, que conta com os comentários de Rachel Motta e a reportagem de Carlos Molinari, responsável pelo plantão da informação.

Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro é a principal competição de futebol profissional entre clubes do país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América juntamente com o campeão da Copa do Brasil.

Vinte clubes participam do torneio. No decorrer da temporada, cada time joga duas vezes contra os outros em um sistema de pontos corridos, uma vez em seu estádio e a outra no de seu adversário, em um total de 38 jogos.

As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate. Os clubes são classificados pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados. Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos recebidos e menor número de cartões amarelos recebidos.

Cobertura esportiva

O futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional, emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.