Primeira procuradora-geral negra de SP defende regulação das redes

Ela entende que a legislação brasileira está avançada e permite criminalizar, por exemplo, o racismo que ocorre no âmbito da internet, embora considere que são temas novos para os aplicadores da Justiça. "A própria implementação do título penal do racismo é nova. Nas redes sociais, ainda mais".

Inteligência artificial

A procuradora também defende a regulação das tecnologias de inteligência artificial, mas sem que "engesse" ou "iniba" a inovação. "Tem que ser com cautela. A calibragem é muito importante, mas não acho que deva ser um espaço destituído de regulação na medida em que se tem diversas relações interpessoais".

Ainda a respeito das ferramentas de inteligência artificial, ela diz que existe preocupação com o uso dos dados dos brasileiros sem autorização e a "importação" de ferramentas sem considerar a realidade brasileira, incluindo o reconhecimento facial. "É preciso ter cautela na hora de usar, mas acho que, no sistema de Justiça, ainda está incipiente". Ela concorda que os países europeus estão mais atentos e preocupados do que o Brasil.

Inês lembra que, na Justiça, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, tem procurado avançar e dialogar com as corporações de tecnologia. "Estão prometendo a ele o desenvolvimento de algumas IAs generativas para ajudar na desjudicialização, no volume imenso de processos que o Judiciário enfrenta". Ela diz que a procuradoria também tem buscado ferramentas para auxílio. "No setor público, de forma geral, acho ainda bastante incipiente. Mas é uma preocupação, especialmente os vieses (como os ideológicos), que as ferramentas podem potencializar".

"Dois passos atrás"

Para a procuradora, o sistema de Justiça tem o problema de estar sempre dois passos atrás nas questões sociais. "Não consegue fazer de trás para a frente. E, se fizer, cria legislações que não têm legitimidade". Ela citou o exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que considera uma legislação muito avançada, mas estaria "desconectada" da realidade.