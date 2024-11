Palmeiras vira sobre Ferroviária e vai à final do Paulistão Feminino

O Palmeiras é o primeiro finalista do Campeonato Paulista Feminino de futebol. Neste sábado (9), as Palestrinas derrotaram a Ferroviária por 2 a 1 no Allianz Parque, em São Paulo, no segundo jogo do confronto válido pelas semifinais da competição. O Verdão busca o terceiro título estadual da história entre as mulheres, após as conquistas de 2001 e 2022.

A equipe dirigida por Camilla Orlando enfrenta na final o ganhador do confronto entre Corinthians e São Paulo, que fazem a partida de volta da outra semifinal no próximo domingo (10), às 11h (horário de Brasíli), na Neo Química Arena. Na semana passada, as Brabas venceram o jogo de ida por 1 a 0, no Canindé, também na capital paulista, gol da meia Duda Sampaio, e têm a vantagem do empate.

No duelo anterior, há uma semana, as equipes empataram por 1 a 1, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). As Guerreiras Grenás, tricampeãs estaduais e que tentavam se igualar a Santos, Corinthians e Juventus (maiores vencedores, com quatro títulos), saíram na frente. Aos 28 minutos, a equipe do interior teve um pênalti marcado, da zagueira Poliana sobre a atacante Darlene, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo). A lateral Kati cobrou e abriu o marcador.