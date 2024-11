Pensamento positivo, oração e até pet: pais torcem para filhos no Enem

Segundo ela, o ano de preparação e estudos não foi fácil e a ansiedade se intensificou no final. "[O ano foi] um pouco tenso sim. De início, foi tranquilo, mas ao decorrer do ano, a gente vai ficando mais desesperada. E aí, no final, foi bem tenso, bem tenso mesmo", diz.

A mãe, Vanessa, afirma que, durante o ano, tentou dar o maior apoio possível, acolher e orientar a filha. "Desejar muita sorte é o que a gente faz durante todo o período de preparação". Já no dia da prova, segundo Vanessa, é a presença que faz a diferença.

"A gente sempre faz uma oração e está junto aqui, para dar esse apoio para ela", diz a mãe.

Neste segundo dia de provas, os inscritos no Enem testam os conhecimentos em ciências da natureza (química, física e biologia) e matemática. Eles têm cinco horas para responder a 90 questões de múltipla escolha. Os alunos só podem deixar definitivamente a sala de aplicação do exame após duas horas do início das provas. Para levar o caderno de questões, terão que esperar para ir embora nos 30 minutos finais da prova.

No domingo passado (3), primeiro dia de prova, os candidatos tiveram que responder a 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas, e escrever uma redação sobre os "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil".