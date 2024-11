Festa Literária das Periferias: líderes negras debatem legado de lutas

"A Maria Beatriz foi uma das mulheres fortes que eu tive a sorte de conhecer, que deram as mãos para que pudéssemos vencer as batalhas em nossos quilombos. Porque as nossas favelas nada mais são do que os nossos quilombos. E lá sabemos que temos que extrair força, energia, conhecimento, organização para poder enfrentar o que vier", disse a deputada federal, Benedita da Silva.

"Maria Beatriz criou conceitos que traduziram a nossa experiência como humanos e foi atrás de alternativas. Falou que nós também somos capazes de encontrar respostas em meio à tragédia humana. Seja no quilombo como território de guerra, quilombo para perseguir a paz, quilombo como estratégia de viver bem. Disse que, por vezes, o quilombo também precisa recuar e buscar proteção", disse a diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck.

Festa Literária das Periferias (Flup)

Dias: de 11 a 17 de novembro