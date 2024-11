Brasil inaugura espaço de participação social na COP29

Notícias relacionadas:

Com a presença de toda a delegação brasileira e uma plateia que ocupou totalmente o espaço brasileiro, o vice-presidente Geraldo Alckmin destacou o protagonismo do país nos debates e negociações globais sobre as mudanças climáticas.

"Nós temos a maior floresta tropical do mundo, temos a energia elétrica mais limpa do mundo - 85% é energia hidráulica, solar, elétrica, de biomassas - temos o biodiesel, o melhor do mundo - era 10% [percentual misturado à gasolina], o presidente Lula passou para 12%, 14% e no ano que vem vai para 15%, além da lei do combustível do futuro", destacou.

Alckmin destacou ainda a regulamentação do mercado de carbono no Congresso Nacional, a redução do desmatamento na condução do país para zerar o problema e a entrega das Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla em inglês), que considerou extremamente ousadas.

"Nós vamos sair de 2,2 bilhões de toneladas de CO? equivalente para buscar a meta de 850 milhões de toneladas de CO? equivalente, em 2035.

Fazendo uma comparação com a atual conferência (COP29) - que ganhou o título de COP do financiamento -, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou que as ações em discussão no encontro em Baku conduzirão o Brasil a receber a COP da implementação (COP30).