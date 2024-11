Trilha de Letras recebe escritor e antropólogo Maurício de Almeida

A estreia de Maurício de Almeida na literatura foi com Beijando Dentes (2008), livro de contos vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2007. Sua segunda publicação é o romance A Instrução da Noite (2016), agraciado com o Prêmio São Paulo de Literatura em 2017 na categoria Autor Estreante com até 40 anos. Além de ter participado de diversas coletâneas literárias, Maurício teve obras traduzidas para o espanhol e inglês e escreveu peças de teatro e roteiros para audiovisual.

Ainda durante a atração da emissora pública, a jornalista Jordana Pires indica o título O Barulho do Fim do Mundo (2023), de Denise Emmer, no quadro Dando a Letra, espaço com dicas de livros. Em uma narrativa que mescla o imaginário e o real, a obra explora o realismo mágico para contar a história de uma casa e uma menina que sofre nas mãos de tiranos.

Sobre o programa

O Trilha de Letras busca debater os temas mais atuais discutidos pela sociedade por meio da literatura. A cada edição, o programa recebe um convidado diferente. A atração foi idealizada em 2016 pela jornalista Emília Ferraz, atual diretora do programa que entrou no ar em abril de 2017. Nesta temporada, os episódios foram gravados na BiblioMaison, biblioteca do Consulado da França no Rio de Janeiro

A TV Brasil já produziu três temporadas do programa e recebeu mais de 200 convidados nacionais e estrangeiros. As duas primeiras temporadas foram apresentadas pelo escritor Raphael Montes. A terceira, por Katy Navarro, jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A jornalista, escritora e roteirista Eliana Alves Cruz assume a quarta temporada, que também ganha uma versão na Rádio MEC.