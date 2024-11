Caminhos da reportagem reprisa programa sobre a fome no Brasil

Líderes mundiais estão reunidos, no Rio de Janeiro, para o encontro do G20. Um dos principais temas em debate é o combate à fome - pauta que também é tema do programa Caminhos da Reportagem, que a TV Brasil reprisa nesta segunda-feira (18), às 21h.

Exibido inicialmente um ano atrás, o programa exibiu entrevistas feitas pela equipe do Caminhos da Reportagem no interior do Maranhão, estado com a maior taxa de pobreza do Brasil, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

"Era meio quilo de arroz para oito pessoas. E às vezes nem isso tinha", conta a dona de casa Maria Sueli de Oliveira.