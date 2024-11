Dia de reafirmar nossa existência, diz Anielle sobre 20 de novembro

Em vídeo postado nas redes sociais, a ministra lembrou que, na década de 70, o 20 de novembro, data em que o líder quilombola Zumbi dos Palmares foi morto, ficou estabelecido como um dia de celebração da história, da memória, da cultura e da existência do povo negro.

"Somos um povo cheio de potencialidade, que foi e é central na formação do nosso país. Um povo que é 56% da população do Brasil, mas que ainda é quem mais sofre com as mazelas da desigualdade, da fome, da pobreza e da violência."

"Essas são marcas de uma escravização que não teve sua reparação até hoje. Por isso, no ano passado, primeiro ano do Ministério da Igualdade Racial, a gente estabeleceu o 20 de novembro como feriado nacional", explicou.

Segundo Anielle, a proposta é que todas as pessoas, em todos os cantos do país, se recordem da importância da luta do movimento negro e de caminhar rumo à igualdade racial. "Ainda há muito a fazer, muito a caminhar. E a gente sabe disso. Mas acho que o nosso maior legado é retomar o direito de sonhar, o direito de uma construção coletiva".

"Tenho falado e repetido que o nosso trabalho não é só construir uma ponte, como algumas pessoas fazem. 'Construí uma ponte, lancei um ônibus'. Não. O nosso trabalho é um letrar, é contínuo. Precisa pensar as emergências do nosso povo, precisa estar onde o povo sabe que tem demanda."

"Quanto mais a gente puder fazer para criar, na saúde, no turismo, em relação à empregabilidade, à letalidade, para que os nossos jovens negros fiquem vivos e não se tornem estatística, a gente vai fazer."