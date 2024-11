Palmeiras fatura Paulistão Feminino ao bater Corinthians nos pênaltis

? Paulistão Feminino (@PaulistaoFem) November 20, 2024

Pênaltis

A colombiana Kate Tapia, goleira do Palmeiras, foi o grande destaque nas penalidades. Ela defendeu a primeira cobrança de Duda Sampaio para o Corinthians. Na sequência, a artilheira Amanda Gutierrez desperdiçou chutando na trave. Depois foi a vez da corintiana Eudmilla mandar na trave também. O placar seguia 0 a 0 quando Fê Palermou acertou o fundo da rede, colocando o Palmeira na frente. Depois Milene cobrou para o Corinthians e Tapia voltou a brilhar evitando o gol das Brabas. Na quarta cobrança do Palmeiras, Ingryd ampliou para as Paestrinas e, em seguida, Tapia defendeu a cobrança de Carol Santiago, selando a vitória do Verdão por 2 a 0.