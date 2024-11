Arrecadação federal em outubro fecha com maior resultado em 30 anos

O aumento expressivo é resultado dos aumentos reais de 22,21% no valor em do?lar sobre o volume das importac?o?es, de 11,04% na taxa me?dia de ca?mbio, de 30,35% na ali?quota me?dia efetiva do Imposto sobre Importac?a?o e de 8,23% na ali?quota me?dia efetiva do IPI-Vinculado.

De janeiro a outubro, a arrecadac?a?o conjunta dos tributos foi de R$ 87,5 bilho?es, representando crescimento real de 28,97%. Esse resultado também decorreu dos aumentos reais de 9,40% no valor em do?lar sobre o volume das importac?o?es, de 5,41% na taxa me?dia de ca?mbio, de 20,06% na ali?quota me?dia efetiva do Imposto sobre Importac?a?o e de 8,84% na ali?quota me?dia efetiva do IPI-Vinculado.

Já no que diz respeito à Receita Previdencia?ria, outubro apresentou uma arrecadac?a?o de R$ 54.2 bilho?es, o que representa um crescimento real de 6,25%.

"Esse resultado se deve ao crescimento real de 6,86% da massa salarial, de 9,79% na arrecadac?a?o do Simples Nacional Previdencia?rio e de 10,86% no montante das compensac?o?es tributa?rias com de?bitos de receita previdencia?ria, no comparativo de outubro deste ano em relac?a?o ao mesmo me?s do ano anterior", disse a Receita.

No período de janeiro a outubro, a Receita Previdenciária totalizou uma arrecadac?a?o de R$ 539.6 bilho?es, com crescimento real de 5,77%. O resultado se deve ao crescimento real de 7,20% da massa salarial e de 12,77% no montante das compensac?o?es tributa?rias com de?bitos de receita previdencia?ria, no peri?odo de janeiro a outubro de 2024, em relac?a?o ao mesmo peri?odo do ano anterior.

A arrecadação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) apresentou, no período de janeiro a outubro, um aumento real de 16,85%, em func?a?o da atualizac?a?o de bens e direitos no exterior, que somou R$ 7,7 bilho?es. No período, a Receita arrecadou R$ 62,16 bilho?es.