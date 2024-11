Brasileiro de goalball: Sesi-SP conquista títulos masculino e feminino

O Campeonato Brasileiro de goalball chegou ao final nesta sexta-feira (22) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. E o campeão, tanto na disputa masculina como no feminino, foi o Sesi-SP.

O título entre as mulheres, o sétimo da história do Sesi-SP (após as conquistas de 2023, 2022, 2019, 2017, 2016 e 2013), foi garantido após vitória de 9 a 0 sobre o Icemat-MT. "É uma emoção muito grande ganhar um Campeonato Brasileiro. Até porque nós, da seleção brasileira, tivemos um ano muito turbulento. Não tínhamos vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris até recebermos um convite. Depois batemos na trave outra vez na busca por uma medalha. Levantamos nossa cabeça e representamos nossa equipe. Demos nosso melhor em quadra. Não tem essa de que já ganhamos muitos títulos. Cada um deles é muito importante", declarou a jogadora Ana Gabriely Brito.

Já o título no masculino foi o quinto do Sesi-SP na história do Brasileiro de goalball, após as vitórias em 2023, 2022, 2019 e 2017. E o pentacampeonato foi garantido com um triunfo de 12 a 3 sobre a Apace-PB. "Nós sabíamos da condição do time deles, por isso nos concentramos muito na defesa, pois sabíamos que eles tinham um ataque muito bom. Sabíamos que defendendo bem o resto do jogo aconteceria naturalmente. Fizemos ajustes, assistimos a jogos deles e viemos com uma proposta que, graças a Deus, deu certo", declarou André Dantas, autor de sete gols na partida.