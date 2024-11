Participe da votação para os fóruns de participação social da EBC

5 - Selecione a categoria para a qual deseja votar. Aparecerá um painel com o nome dos integrantes de cada chapa.

6 - Escolha a chapa de sua preferência e clique no botão "Votar".

5 - Seu voto foi registrado e você tem direito de mudar de opção até o fim do processo eleitoral.

6 - Lembre-se que você pode votar três vezes, sendo uma vez para cada categoria.

Acesse aqui o edital completo com as regras do processo eleitoral para o Cipadi

O Cipadi tem entre suas funções o acompanhamento das diretrizes da programação veiculada pelas emissoras de comunicação pública operadas pela EBC no que tange à participação social, diversidade social, cultural, regional e étnica. O foco também está na pluralidade de ideias na abordagem dos fatos, na perspectiva da observância dos princípios de promoção da cultura nacional, pluralidade de fontes de conteúdo, estímulo à produção regional e à produção independente, além de suas finalidades educativas, artísticas, culturais, científicas, informativas e promotoras da cidadania.