SP: ONGs fazem ação cultural para celebrar o Mês da Consciência Negra

Como parte da celebração do Mês da Consciência Negra a ONG Ação Educativa, em parceria com organizações como Abong, Instituto Polis e Núcleo Antirracista Virginia Bicudo da Fesp, realiza neste sábado (23), um evento cultural com o tema "Nós somos o começo, o meio e o começo". O encontro que começou às 10h e vai até às 17h30 busca valorizar a presença negra e discutir questões como racismo ambiental e territorialidade.

Inspirado nas reflexões do Mestre Antônio Bispo dos Santos, a festa terá apresentações de artistas como DJ Viny Rodrigues, Grupo Baque CT, Terreirão do Samba SP, Rappin Hood, Coletivo AMEM, Versus e Os Diplomatas, entre outros, na Rua General Jardim, no trecho entre as ruas Doutor Vila Nova e Doutor Cesário Mota Júnior.

Notícias relacionadas:

"Ao ocupar o território da Vila Buarque, a Ação Educativa busca disputar uma narrativa sobre o bairro criando um espaço de troca e visibilidade para as comunidades negras, reconhecendo o centro como um ponto de encontro histórico de diferentes expressões culturais e afetivas do povo negro", disse a coordenadora de Projetos Especiais e uma das curadoras da programação, Juliane Cintra.