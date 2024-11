Rio e Niterói apresentam candidatura para sediar Pan-Americano de 2031

"Tivemos uma reunião muito produtiva com dirigentes do Comitê Olímpico Brasileiro e da Panam Sports (Organização Desportiva Pan-americana). Na próxima semana, vamos formalizar a carta de intenção. Será muito bom para o Brasil, para o esporte e o desenvolvimento de nossas cidades e do Estado do Rio", disse Neves.

Ao receber a carta, o COB ficará responsável por formular o procedimento de escolha do representante brasileiro na disputa. Cada país pode apresentar apenas uma candidatura. A cidade de São Paulo também oficializou a intenção de organizar o evento continental em 2031. O COB terá de fazer a escolha entre as duas candidaturas até 31 de janeiro de 2025.