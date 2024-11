Inflação do aluguel sobe 1,3% em novembro e acumula 6,33% em 12 meses

De acordo com comentário divulgado pelo economista do Ibre Matheus Dias, assim como em outubro, "a alta do IGP foi influenciada por commodities agropecuárias".

Commodities são produtos primários, como minerais ou agrícolas, produzidos em grande escala e negociados com preços internacionais.

O IGP-M tem três componentes, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que apura os preços no atacado; o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a variação de custo para as famílias; e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC).