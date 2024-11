Desfile de escolas do Rio abrem comemoração do Dia Nacional do Samba

Hoje vão desfilar as escolas que passarão pelo Sambódromo no primeiro dia do Grupo Especial no Carnaval 2025. O público vai poder assistir hoje a Unidos de Padre Miguel, que venceu na Série Ouro em 2024, e com isso, conquistou o direito de integrar o Grupo Especial, considerado a elite do carnaval.

Na sequência, entram a Imperatriz Leopoldinense, Viradouro, atual campeã do Especial, e a Mangueira. A abertura ficará por conta do tradicional bloco carnavalesco Cacique de Ramos e o encerramento com o cantor Belo.

Amanhã (30), o público vai assistir a Unidos da Tijuca, a Beija-Flor, o Salgueiro e a Vila Isabel. Neste dia, a abertura será com o Terreiro de Crioulo e o encerramento com o grupo Samba da Volta.

No último dia, desfilam a Mocidade Independente, a Paraíso do Tuiuti, a Grande Rio e a Portela. A confraternização conta também com apresentação do cantor e compositor Jorge Aragão.

"Tanto os amantes de carnaval e torcedores das escolas, quanto os dirigentes e os artistas já esperam este evento ao longo dos anos, e ele vem crescendo muito. A expectativa e a procura já era grande e, por isso, a gente vem elevando o nível em cada ano que passa, mantendo-o como evento popular de suma importância para a comemoração oficial do Dia Nacional do Samba", disse o presidente da Liesa.

Desfiles

Todas as agremiações desfilarão com os principais segmentos das escolas. "Cada escola vai ter 40 minutos para desfilar, cantando seu samba enredo do ano e levando ali segmentos como comissão de frente, casal de mestre-sala e porta-bandeira, bateria, passistas, algumas alas da comunidade, as baianas, a velha guarda. Então, basicamente os principais artistas estarão presentes em um desfile reduzido, se comparado ao desfile principal", disse David.