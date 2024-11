Lideranças indígenas e ativistas debatem em Manaus futuro da Amazônia

A cidade de Manaus recebe, a partir de hoje (29), um evento com lideranças indígenas, ativistas e pesquisadores que têm a Amazônia como fonte natural e intelectual de vida. É a 3ª edição do TEDxAmazônia, que vai até domingo (1º) e visa a conectar elementos da floresta com a sabedoria dos habitantes e defensores dela. As outras edições ocorreram em 2010 e 2023.

A abertura será no Teatro Amazonas, com a participação da cantora Fafá de Belém, da curandeira A-yá Kukamíria, da cantora amazonense Marcia Siqueira e de uma orquestra de câmara.

O tema central do evento este ano é "ancestralidade coletiva e a necessidade do seu equilíbrio com os elementos naturais que sustentam a vida - terra, fogo, água". São esperadas propostas e soluções para o enfrentamento da crise climática no país e na região amazônica.