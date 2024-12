Bahia e Corinthians pressionam Cruzeiro em disputa por Libertadores

O título do Botafogo na Libertadores, conquistado no último sábado (30), abriu uma vaga "extra" à próxima edição do torneio continental via Campeonato Brasileiro. Originalmente, os seis primeiros colocados da Série A se classificam à maior competição do futebol sul-americano, além do campeão da Copa do Brasil - que foi o Flamengo. Contudo, como tanto o Glorioso (líder) como o Rubro-Negro (quinto) ocupam postos nesse G-6, eles "cedem" lugares aos times que estão imediatamente abaixo na tabela. O que, no momento, vai beneficiando diretamente Bahia e Corinthians.

Em sétimo lugar, os baianos não venciam há sete jogos, com cinco derrotas na sequência. No sábado, o Esquadrão de Aço deu fim ao jejum com o triunfo por 2 a 1, contra o rebaixado Cuiabá, pela 36ª e antepenúltima rodada. O Dourado abriu o placar com Eliel aos 15 minutos, mas aos 36, Ademir deixou tudo igual. Na etapa final, aos 38 minutos, o também atacante Lucho Rodríguez decretou a virada tricolor na Arena Pantanal.

Com os mesmos 50 pontos do Corinthians, o Bahia fica à frente por ter um triunfo a mais (14 a 13). O Timão, porém, vive grande momento no Brasileirão. A vitória por 4 a 2 para cima do Criciúma, fora de casa, no Estádio Heriberto Hülse, na noite de sábado, foi a sétima consecutiva do Alvinegro pela competição.