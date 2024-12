Enseada de Botafogo vai receber campeões da Libertadores

"O Rio de Janeiro hoje é todo alvinegro. Vai ser uma celebração linda. O Rio de Janeiro merece, o Botafogo merece. Vai ser no bairro com o nome do clube, na praia com o nome do time e naquela paisagem fantástica, com o Pão de Açúcar ao fundo", afirmou o prefeito Eduardo Paes.

O prefeito destacou ainda a segurança do evento para que todos os torcedores possam participar com suas famílias:

"A Guarda Municipal vai estar presente, agentes da CET-Rio, ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde, e agentes da Colmlurb. Já conversei com o governador Cláudio Castro, e a Polícia Militar também estará presente"