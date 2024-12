Fatos muito graves e aposta no caos, avalia historiador sobre golpe

"Os golpistas de 2022 tinham até um razoável apoio na sociedade, mas sem apoio institucional nas Forças Armadas, nos grupos políticos organizados (partidos, associações civis), na imprensa e no parlamento, golpes dificilmente prosperam. Mas isso não diminui a gravidade do crime cometido contra a democracia por lideranças civis e militares entre 2022 e início de 2023", explicou Napolitano.

O pesquisador disse ainda que a recente tentativa de golpe é "um filho, ainda que indesejado, da crise política de 2015 e 2016 e do lavajatismo". Conforme Napolitano, "as lideranças e simpatizantes da extrema direita se animaram com o golpe de 2016, que foi basicamente um golpe parlamentar com apoio social e jurídico". Mas, para ele, "ficaram com a sensação de que aquele trabalho não foi bem feito, posto que Lula ainda podia voltar ao poder pela vida eleitoral"

Napolitano recordou que houve vários golpes de Estado entre 1950 e 1964, "alguns muito estapafúrdios e tresloucados". "De tanto errar os golpistas aprenderam e se organizaram melhor para 1964", comentou. Por isso, o pesquisador acredita que é preciso "ficar alerta, punir tentativas de golpes e não ficar no discurso otimista de que 'nossas instituições são forte' ou 'a sociedade não aceita mais golpes de Estado".

Para dar bases mais sólidas para a democracia brasileira e inibir novas intentonas golpistas, ele acredita que é preciso "fortalecer a crença na democracia e nas formas negociadas de resolução de conflito no dia a dia do cidadão comum de todas as classes e grupos sociais, nas escolas, igrejas, famílias e vizinhanças". Mas, ressalta: "isso é muito difícil em um país extremamente desigual, violento e com uma cultura política autoritária resiliente entre os próprios atores institucionais, inclusive".

Também, conforme Napolitano, é preciso que "as elites políticas de todas as ideologias saibam isolar aventureiros e golpistas que surgem de quando em quando dentro do próprio sistema político e que tenham seriedade para administrar o país de maneira minimamente decente e republicana". E conclui: "E, por fim, punir os golpistas civis e militares de maneira exemplar e dentro dos marcos da lei".