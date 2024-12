TV Brasil comemora 17 anos com novidades na programação

Para o diretor-presidente da EBC, Jean Lima, a TV Brasil, como emissora pública, cumpre funções que as outras emissoras, por interesse comercial, por vezes, não cumprem. "A TV Brasil é um patrimônio do povo brasileiro, que tem a missão de informar e prestar um serviço público para mostrar nossa identidade, cultura e a nossa pluralidade. E tem também o papel de levar para o cidadão informação de qualidade e conteúdo cultural".

Desafios

Em entrevista à reportagem da TV Brasil, o diretor-presidente da EBC adiantou que a emissora terá mais investimentos nos conteúdos nacional e regional; no audiovisual brasileiro; no esporte, com destaque ao futebol feminino; no entretenimento e na produção cultural, e sobretudo, no fortalecimento do jornalismo, que detém a informação cotidiana necessária para ser levada à população brasileira e que tem papel relevante no combate às fakenews.

Jean Lima ressaltou que investimentos estão sendo feitos na produção de conteúdo audiovisual nacional do canal de comunicação. "A EBC lançou o edital histórico com mais de R$ 110 milhões de investimento no audiovisual em sete eixos de atuação, que envolvem a programação infanto-juvenil, infantil, as séries sobre natureza, sobre o meio ambiente, sobre culinária. A ideia também é produzir uma novela, que temos os direitos da escritora Janete Clair, do que era uma radionovela da Rádio Nacional".

Projeções

Para 2025, o presidente da EBC projeta que a emissora pública será protagonista na cobertura de dois eventos internacionais, a exemplo do que ocorreu nas transmissões de imagens do G20, no Rio de Janeiro, em novembro. No próximo ano, o Brasil assumirá a presidência do Brics, bloco originariamente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que foi ampliado pela participação de Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Egito e Etiópia.