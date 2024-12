Tsunami meteorológico atinge litoral sul de Santa Catarina

Apesar de serem classificados como raros outros tsunamis meteorológicos, de acordo com a defesa civil, já foram registrados no litoral sul de Santa Catarina, sobretudo no período da primavera - o mais recente ocorreu em novembro do ano passado, no município de Laguna.

"Felizmente, o evento desta madrugada não causou danos significativos nem deixou feridos. As autoridades reforçam a importância do monitoramento constante das condições meteorológicas e da conscientização da população sobre como agir em situações semelhantes", concluiu o comunicado.