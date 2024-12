Botafogo visita o Inter para tentar garantir o título do Brasileiro

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 3, 2024

Segundo o técnico Roger Machado, o objetivo é terminar o ano na melhor posição possível na classificação: "Queremos colocar o clube na mais alta posição possível. Esperamos casa cheia [contra o Botafogo], pois será importante para acabar o ano em alta".

O Colorado tem um ótimo retrospecto no Beira-Rio. A última derrota no estádio foi no dia 10 de julho, quando perdeu de 2 a 1 para o Juventude pela Copa do Brasil. Desde então disputou 13 partidas.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Internacional e Botafogo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: