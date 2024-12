Compositor e maestro Marlos Nobre morre aos 85 anos

Suas obras são publicadas pelas editoras Max Eschig (Paris), Boosey & Hawkes (Inglaterra) e Marlos Nobre Edition (Rio de Janeiro).

Nobre dirigiu o Instituto Nacional de Música da Fundação Nacional das Artes (Funarte), em 1976. Presidiu o Conselho Internacional de Música da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em Paris, entre 1985 e 1987. Em 1988, passou a dirigir a Fundação Cultural de Brasília. Ocupa a cadeira nº 1 da Academia Brasileira de Música e é diretor musical e regente titular da Orquestra Sinfônica do Recife.

Em 2005, recebeu por unanimidade o Prêmio Tomás Luís de Victoria da Sociedad de Derechos de Autor (SGAE), em Madrid, Espanha, concedido por unanimidade pela primeira vez em sua história. Na entrega do prêmio, foi lançado na Espanha o livro Marlos Nobre: El sonido del realismo mágico, de Tomás Marco, editado pela Fundación Autor de Madrid.

Em nota, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) disse que Marlos, que já foi empregado da Rádio MEC, emissora ligada ao sistema, "sempre será lembrado por sua genialidade e contribuição à arte". Como produtor de rádio na empresa, apresentou os programas Linguagem da Música e Tribuna de Compositores.

"A Empresa Brasil de Comunicação expressa seus sentimentos e se solidariza aos familiares, colegas e amigos de Marlos Nobre", diz o comunicado da EBC.

A viúva do maestro, Maria Luiza Nobre, disse que o legado que ele deixa é o de ser o maior compositor ibero-americano, segundo o jornal The New York Times.