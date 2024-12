Prêmio Rádio MEC anuncia os vencedores de 2024

A Rádio MEC anunciou nesta quarta-feira (4), em um programa especial, os vencedores do 21º Prêmio Rádio MEC. A iniciativa tem valorizado, desde os anos 1960, novos talentos no cenário da música clássica, instrumental e para a infância, além da produção radiofônica. As obras escolhidas pelo público e pelo júri especializado passam por etapas de votação popular e tocam na programação da emissora pública.

Em 2024, o Prêmio Rádio MEC recebeu 470 composições de todas as regiões do país, além da inscrição de dez programas de rádio. Pela primeira vez, o prêmio abriu inscrições para produtores de programas de rádio. A intenção foi democratizar o acesso à grade da emissora e também ampliar o repertório de conteúdos.

O evento de hoje premiou composições e os intérpretes premiados pelo júri especializado e a melhor obra escolhida por voto popular nas categorias música para a infância, instrumental e clássica. No total, foram entregues nove prêmios musicais.