Dia histórico e estratégico, afirma Alckmin sobre acordo Mercosul-UE

"A Bolívia, se quiser, mais à frente também poderá integrá-lo", disse. Para Alckmin, o acordo abre oportunidades. "Estamos falando de 27 países da União Europeia, dos mais ricos do mundo. Muitas oportunidades que podem ajudar a fazer o PIB [Produto Interno Bruto] do Brasil crescer mais, as exportações brasileiras crescerem mais, a renda e o emprego crescerem mais, e derrubar a inflação."

"É uma agenda extremamente positiva. Depois de anos e anos de negociação, finalmente se celebra o anúncio desse acordo", ressaltou.

Próximos passos

Segundo o vice-presidente, é difícil cravar uma data para a assinatura formal do acordo. Ele destacou que os próximos passos incluem, além da tradução, a votação, por maioria qualificada, no Conselho Europeu, e, por maioria simples, no Parlamento Europeu.

Em seguida, ocorrem as votações nos respectivos países que integram o Mercosul - Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. "Aí, será imediato". "Imagine uma situação que nós internalizamos aqui e outro país vizinho, ainda não. Para nós, já está valendo."

"Os termos dos acordos já estão acertados. Não se pode mais alterar. Um país que, por acaso, tenha divergência não pode mais alterar os termos do acordo que ficou celebrado", afirmou Alckmin.