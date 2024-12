Brasileirão: Nacional transmite jogo decisivo Botafogo x São Paulo

A Rádio Nacional transmite a última partida do Botafogo no Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, neste domingo (8), com um pré-jogo comandado por referências do jornalismo esportivo na emissora pública meia hora antes da bola rolar às 16h no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O time alvinegro, que já conquistou o título da Libertadores nesta temporada, pode se consagrar campeão da disputa com um simples empate contra a equipe paulista.

A voz que vai narrar todas as emoções do confronto será a do locutor André Luiz Mendes. A bancada de comentários com análises táticas é de Rodrigo Campos. Já no plantão esportivo, os repórteres Carlos Molinari e Bruno Mendes trazem as informações sobre o duelo para enriquecer a transmissão nas ondas do rádio.

Notícias relacionadas:

A jornada esportiva da faixa Show de Bola Nacional é destaque para toda a rede da emissora, exceto aem Brasília que segue com a programação musical. O ouvinte pode ouvir as transmissões no appe no site da emissora. Os áudios ficam disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.