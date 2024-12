TV Brasil: Samba na Gamboa estreia nova temporada com Teresa Cristina

Histórico da produção

O Samba na Gamboa reúne grandes intérpretes das novas gerações e nomes consagrados do gênero e ícones da MPB para uma animada roda de samba. Com Diogo Nogueira, o programa contou com sete temporadas e foi gravado entre 2008 e 2018. Até hoje a atração faz parte da grade do canal público.

Teresa Cristina

Carioca nascida em Bonsucesso e criada na Vila da Penha, Teresa Cristina iniciou sua carreira na música no fim da década de 1990. Fez parte de tradicionais grupos como o do Bar Semente, na Lapa; gravou álbuns em homenagem a grandes sambistas, como Cartola; e foi a primeira e única mulher a ganhar um estandarte de ouro de melhor samba enredo, em 2015, com uma composição sobre Candeia.

Durante a pandemia, Teresa fazia lives diárias, no seu perfil no Instagram, em que reunia milhares de pessoas para boa música e conversas. No fim de 2020, foi eleita entre as Cariocas do Ano, pela Veja Rio e Artista do Ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). Em 2021, foi condecorada pela prefeitura do Rio de Janeiro com a Ordem de Mérito Cultural Carioca, a mais alta honraria cultural da cidade.