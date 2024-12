Brasileiro conquista medalha de prata no esqui nos Estados Unidos

Na Copa do Mundo de esqui alpino, nos Estados Unidos, o brasileiro Lucas Pinheiro Braathen disputou a prova de slalom gigante fazendo duas boas descidas e conquistando a medalha de prata. É a sua primeira desde que passou a representar o Brasil. O primeiro colocado foi o suíço Thomaz Thuler, e em terceiro esloveno Zan Kranjec.

A cidade de Aracaju recebeu o campeonato sul-americano de ginástica rítmica júnior e por idades. O Brasil fechou a competição com mais oito medalhas de ouro nas categorias juvenil e AC4. Foram campeões absolutos os conjuntos nas finais dos cinco arcos e cinco pares de massas.

No dia 12 de dezembro será realizado o Grande Prêmio e-Sport Brasil no memorial da América Latina em São Paulo. É a temporada de 2024. Serão premiados 24 categorias. É bom lembrar que em 2025 serão realizados pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, em parceria com o Comitê Olímpico da Arábia Saudita, que é um país que investe forte nos esportes eletrônicos. Diferente dos jogos olímpicos tradicionais, os jogos eletrônicos serão de dois em dois anos.