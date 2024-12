Rio sedia Cúpula Regional da América Latina e Caribe sobre Deficiência

"Mesmo no Brasil, onde a educação inclusiva é um direito, ainda precisamos avançar junto nas condições para garantir a qualidade e na continuidade dos estudos ao longo da vida para pessoas com deficiência. O acesso ao emprego é outra área onde temos grandes desafios como continente, em especial para pessoas com deficiência intelectual e autismo", afirma.

Para o presidente da Rede Latino-Americana de Organizações de Pessoas com Deficiência e suas Famílias (Riadis), coletivo que promove o evento, Juan Ángel de Gouveia, o encontro é uma possibilidade de trocar experiências e de conhecer boas práticas que estão apresentando resultados em cada país ou localidade em que são aplicadas.

"O principal objetivo desta cúpula é que tanto as organizações de pessoas com deficiência quanto os representantes dos governos se comprometam com mudanças. Como resultado, apresentaremos um documento que contém as principais demandas que, como movimento de pessoas com deficiência, temos identificado, como as desigualdades no acesso ao emprego e a demanda por respostas inclusivas a situações de risco e desastres, assim como mecanismos de proteção social que promovam melhor qualidade de vida e também melhorias no contexto educativo", diz Gouveia.

