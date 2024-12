CNDI aprova moção crítica à elevação dos juros pelo Banco Central

A elevação de 1 ponto percentual da Taxa Selic (juros básicos da economia) recebeu críticas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), que aprovou uma "moção crítica" à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC). Presidido pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, o CNDI tem representantes de 20 ministérios, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de 21 entidades da sociedade civil.

Pasta comandada por Alckmin, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) não divulgou o conteúdo completo da moção. Apenas informou que a decisão do BC "prejudica a continuidade do crescimento econômico, o investimento produtivo e a geração de emprego e renda no país".

A elevação da Selic para 12,25% ao ano foi criticada pelo setor produtivo . A Confederação Nacional da Indústria (CNI) considerou a decisão "incompreensível" e "injustificada".