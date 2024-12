Feira Gastronômica celebra, em Salvador, sabores de Jorge Amado

Paloma é autora de dois livros que descrevem essa união entre a literatura e a gastronomia no universo amadiano: a comida baiana de Jorge Amado e As Frutas de Jorge Amado.

"O papai costumava dizer, e eu concordo plenamente com ele, que dar de comer é o primeiro ato de amor que uma pessoa recebe. Como a mãe que leva o bebê para o peito e mostra que comer tem a ver com aconchego, com carinho e com o que existe de mais profundo", afirmou ela.

Durante suas pesquisas para os livros, Paloma se deparou com a personagem Mariana, da trilogia Os Subterrâneos da Liberdade, que aborda a ditadura militar no Brasil. E um trecho do livro chamou sua atenção.

"A Mariana tem um encontro com um dirigente comunista, um homem baiano. E aí, depois de conversarem sobre política, ele diz para ela: 'vem cá, você já comeu um vatapá?' E ela diz, 'não, eu nunca comi'. Ele diz 'não é possível, você tem que comer, é uma delícia, minha mulher faz'. O papai escreveu esse livro no exílio. Ele morava na Tchecoslováquia. Ele já estava na Europa há cinco anos, sem comer um vatapazinho. Aí eu fiquei pensando, 'meu Deus, que saudade que papai tinha para, nesse momento de uma conversa política, botar um vatapá".

Festival Uma Casa de Palavras

Para ressaltar essa ligação de Jorge Amado com a gastronomia baiana e também celebrar a reinauguração da Fundação Casa de Jorge Amado, que passou por uma reforma e reabriu ao público nessa quinta-feira (12), o Pelourinho está recebendo o Festival Uma Casa de Palavras.