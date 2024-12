Projeto-piloto usará ônibus a gás em duas linhas intermunicipais do RJ

Um projeto-piloto do governo do estado do Rio de Janeiro vai testar a adoção de veículos movidos a gás natural e gás biometano em duas linhas intermunicipais fluminenses. Anunciada nesta segunda-feira (16), a proposta de usar tecnologia a gás híbrida pode reduzir em até 20% as emissões de CO 2 em comparação ao diesel de ônibus comuns, além de quase 85% e 90% das emissões de material particulado e óxidos de nitrogênio, poluentes associados à maior incidência de doenças cardiovasculares.

Foram escolhidas inicialmente as linhas Rio de Janeiro x Barra Mansa, mantida pela viação Cidade do Aço; e Duque de Caxias x Barra da Tijuca, operada pela Transportes Santo Antônio. Enquanto a primeira tem maior distância e circula em uma estrada federal, a Via Dutra, a segunda transporta passageiros dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro, fazendo mais paradas.

O projeto conta com participação da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setran-RJ), do Departamento de Transportes Rodoviários (Detro-RJ) e da Secretaria de Energia e Economia do Mar (Seenemar-RJ). Até o momento, dois ônibus foram desenvolvidos para iniciar o projeto, o Scania K 280 e o Scania K 340, com circulação prevista para janeiro do próximo ano. Segundo o secretário de Energia e Economia do Mar, Cássio Coelho, os primeiros ônibus movidos a gás no estado do Rio de Janeiro "proporcionarão menor poluição sonora e menor emissão de poluentes, além de maior conforto aos passageiros".