'Golpe da CNH': Justiça bloqueia contas de 131 empresas ligadas à fraude em SP

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio e sequestro de contas de 131 empresas suspeitas de aplicar golpes em motoristas, alegando falsamente que suas carteiras de habilitação estavam suspensas.

O que aconteceu

Investigação conduzida pela Polícia Civil de São Paulo revelou um esquema de golpes contra motoristas. Criminosos enviavam mensagens falsas por WhatsApp, SMS e e-mail, informando que a CNH das vítimas estava suspensa ou cassada.

As mensagens direcionavam as vítimas para sites falsos que imitavam o portal do Detran ou do governo federal. Nos sites, as vítimas inseriam dados pessoais e bancários, usados para gerar cobranças via boletos ou Pix.