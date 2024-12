PF deflagra ação contra esquema de desvios de recursos do SUS

"Além disso, identificou-se a existência de mais de um contrato para o mesmo serviço, com valores superfaturados, permitindo o desvio de recursos. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado (TCE), apenas no município de Curitiba, o valor desviado até 2019 ultrapassou R$ 20 milhões."

Ainda de acordo com a PF, a operação teve início a partir de denúncia anônima "corroborada com diligências policiais". "Embora não seja um desdobramento direto de outra operação, dados obtidos na Operação Sépsis, da Polícia Federal em Sorocaba (SP), foram utilizados para embasar as investigações".