The Fifa Best: Marta vence 1º Troféu Marta de gol mais bonito do ano

? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) December 17, 2024

A camisa 10 do Brasil concorreu com outras 10 atletas pelo Troféu Marta, que levou em conta os gols marcados no período entre 21 de agosto até 10 de agosto deste ano. Os outros gols foram de Delphine Cascarino/ Lyon) - Lyon x Benfica (27/3/24); Marina Hegering/Wolfsburg - Essen x Wolfsburg (29/1/24); Sakina Karchaouri/seleção francesa - França x Suécia (12/7/24); Paulina Krumbiegel/Hoffenheim - Duisburg x Hoffenheim (2/2/24); Nina Mateljic/Sérvia - Sérvia x Inglaterra (17/7/24); Beth Mead/Arsenal) - Arsenal x West Ham (26/11/23); Giuseppina Moraca/Lazio) - Lazio x Bologna (15/10/23); Asiat Oshoala/Barcelona) - Barcelona x Benfica (14/11/23); Mayra Pelayo/México) - (27/2/24) e Trinity Rodman/Estados Unidos) - Estados Unidos x Japão (3/8/24).

Quem também brilhou no The Fifa Best foi outra atacante da seleção, Gabi Portilho, única brasileira escolhida para integrar o time ideal da Fifa, formado pelas melhores jogadoras do mundo em 2024. A atleta de 29 anos, que defende o Corinthians, foi um dos destaques da seleção brasileira vice-campeã olímpica nos Jogos de Paris.