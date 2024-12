Israel bombardeia alvos portuários e de energia no Iêmen

"Fizemos amplos preparativos para essas operações, com esforços para refinar nossa inteligência e otimizar os ataques", afirmou.

A Al Masirah TV, principal canal de notícias de televisão administrado pelos houthis, informou que os ataques aéreos mataram nove pessoas, sete em Salif e duas nas instalações de petróleo de Ras Issa, ambas na província ocidental de Hodeidah.

Em Sanaa, os ataques também atingiram duas centrais elétricas ao sul e ao norte da capital que, segundo a Al Masirah, cortaram a eletricidade de milhares de famílias.

Os ataques israelenses seguiram-se a um bombardeio, na segunda-feira (16), por aeronaves dos Estados Unidos contra uma instalação de comando e controle operada pelos houthis, que controlam grande parte do Iêmen.

Os houthis - que têm lançado ataques contra a navegação internacional perto do Iêmen desde novembro do ano passado, em solidariedade aos palestinos na guerra de Israel contra o Hamas -- disseram que miraram a cidade israelense de Tel Aviv na mesma noite com dois mísseis balísticos e atingiram "alvos militares precisos".

Eles também prometeram responder aos ataques israelenses.