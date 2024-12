Xodó de Cozinha recebe o engenheiro ambiental Lucas Chiab

No terceiro episódio inédito do Xodó de Cozinha, que a TV Brasil exibe neste sábado (21), às 13h, a chef Regina Tchelly recebe o engenheiro ambiental Lucas Chiabi. Fundador do Ciclo Orgânico, primeiro serviço de coleta e compostagem de resíduos orgânicos residenciais do Brasil, o convidado bate um papo com a apresentadora e prepara três receitas à base de brócolis.

Durante a nova atração da emissora pública, Regina e Lucas falam sobre a compostagem e o ciclo completo dos alimentos. O conteúdo original fica disponível no app TV Brasil Play e pode ser acompanhado no YouTube da emissora pública.

A conversa descontraída destaca a compostagem como uma alternativa ao descarte de resíduos orgânicos. Quando sobra alguma parte dos alimentos que não pode ser aproveitada nas receitas, os restos vão para a composteira e voltam para terra.