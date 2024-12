Avião com dez passageiros cai em Gramado

Um avião de pequeno porte caiu em Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo (22). A informação preliminar da Defesa Civil aponta que a aeronave transportava dez pessoas. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi para o município e, também preliminarmente, informou que os ocupantes não sobreviveram.

"No momento, a prioridade é garantir o isolamento da área e atender as vítimas que sofreram ferimentos. Infelizmente, as informações iniciais dão conta de que os ocupantes da aeronave não sobreviveram", escreveu em publicação nas redes sociais.

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul informou que o avião decolou de Canela, cidade vizinha a Gramado. Antes de cair, o avião colidiu na chaminé de um prédio, e em seguida, no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Os destroços ainda alcançaram uma pousada, onde, pelo menos, duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas.