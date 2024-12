Rio adota orientação do Ministério da Saúde no uso de vacina da covid

Idosos de 60 anos de idade e gestantes foram incluídos no público-alvo da vacina de rotina contra a covid-19 do Calendário Nacional de Imunização. A recomendação do Ministério da Saúde, adotada pelo estado do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) "tem como base a disponibilização de diferentes formulações de vacinas, adaptadas às necessidades de distintas faixas etárias e grupos especiais, com ênfase no uso racional e estratégico desses imunobiológicos".

Com a nova orientação, os idosos devem tomar doses de reforço a cada 6 meses. No caso de gestantes, a recomendação é que se imunize a cada gravidez, independente da quantidade de doses que já tenham recebido.

Notícias relacionadas:

Para atender o calendário, a SES distribuiu, nesta semana, 35 mil doses para os 92 municípios do estado aderirem à nova rotina.