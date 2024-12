São Paulo começa o verão com 18 praias impróprias para banho

O mapa de qualidade da água da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) mostra que, neste domingo (22), segundo dia do Verão, 18 praias do litoral paulista estão impróprias para banho.

O litoral norte tem o maior número de praias impróprias, 13: Rio Itamambuca, Itaguá 1, Itaguá 2 e Lázaro, no município de Ubatuba; Centro e Indaiá, em Caraguatatuba; Prainha, Cigarras, Arrastão, Pontal da Cruz, Porto Grande e Preta do Norte, em São Sebastião; e Itaquanduba, em Ilhabela.

A Baixada Santista tem cinco praias impróprias para banho: Perequê, em Guarujá; Aviação, Vila Mirim e Maracanã, em Praia Grande, e Vera Cruz, em Mongaguá. Nenhuma praia do litoral sul está classificada como imprópria.