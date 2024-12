Avenida Atlântica será fechada às 8h do dia 31 para o Réveillon

Para acessar a praia de Copacabana, será preciso desembarcar dos ônibus em Botafogo ou Ipanema e seguir caminhando para o local da festa. Outra opção é usar o metrô, mas quem for em direção a Copacabana das 19h a 0h do dia 31, ou sair do bairro de 0h às 5h do dia 1º, só poderá embarcar com bilhete especial, em formato de QR code, a ser comprado no site ou aplicativo do Metrô Rio.

As vias do bairro serão reabertas às 5h de 1º de janeiro de 2025, com exceção da Avenida Atlântica, cuja pista do lado dos prédios só será liberada às 10h e a pista do lado orla, às 18h.

O Centro de Operações da prefeitura (COR) manterá um posto avançado em Copacabana, com 240 câmeras e dois drones para acompanhar os movimentos de entrada e saída da festa.

Festa

São esperadas 2,5 milhões de pessoas na festa da virada de Copacabana, onde artistas como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Anitta, Dudu Nobre e Marcelo D2 se apresentarão em três palcos espalhados pela orla.

Os shows começam às 18h no palco Leme (gospel) e às 20h nos palcos Samba (República do Peru) e Rio (Copacabana Palace). Está prevista uma queima de fogos de 12 minutos na virada do ano.