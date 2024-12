Israel invade hospital no norte de Gaza

"As forças de ocupação estão dentro do hospital agora, queimando-o", afirmou o diretor do ministério, Munir Al-Bursh, em comunicado.

O Exército israelense disse que tentou limitar os danos aos civis e que "facilitou a retirada segura de civis, pacientes e equipe médica antes da operação", mas não deu detalhes.

Em nota, afirmou que combatentes do grupo palestino Hamas, que anteriormente controlava a Faixa de Gaza, operaram a partir do hospital durante a guerra.

Youssef Abu El-Rish, vice-ministro da Saúde nomeado pelo Hamas, disse que forças israelenses haviam incendiado o departamento cirúrgico, o laboratório e um depósito.

Assim como os hospitais Indonesian e Al-Awda, o Kamal Adwan foi repetidamente atacado pelas forças israelenses, que vêm atingindo o extremo norte da Faixa de Gaza há semanas, segundo a equipe médica palestina.

Centenas são obrigados a deixar hospital

Bursh disse que o Exército ordenou que 350 pessoas deixassem o Kamal Adwan e fossem para uma escola próxima que acolhe famílias desabrigadas. Entre elas estavam 75 pacientes, seus acompanhantes e 185 funcionários da equipe médica.