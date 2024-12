Fiscalização encontra irregularidades em hotéis na orla de Copacabana

Com a finalidade de dar tranquilidade ao turista que vai passar o réveillon na orla do Rio do Janeiro, o Procon-RJ e a Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor (Sedcon) fiscalizaram seis hotéis em dois dia, dos quais três foram autuados por falta de cartazes informativos aos hóspedes e por expor produtos com prazo de validade vencido nas cozinhas.

"Sabemos da importância dos grandes eventos para o nosso estado. A comemoração do Ano Novo em Copacabana coloca o nosso estado em uma verdadeira vitrine, pois é quando recebemos visitantes do mundo inteiro, fomentando a nossa economia", disse o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca.

Segundo Fonseca, o objetivo é garantir que todos possam celebrar e curtir a festa com segurança e que levem só lembranças boas do réveillon do Rio de Janeiro.