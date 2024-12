TV Brasil estreia série de Fernanda Torres neste sábado

No episódio de estreia, o seriado presta uma homenagem a um dos grandes escritores brasileiros do século 20, João Ubaldo Ribeiro. No esquete, o ator Evandro Mesquita encarna o canibal do livro Viva o Povo Brasileiro, do autor baiano, enquanto Fernanda Torres interpreta uma repórter.

Minha Estupidez também traz, nas edições seguintes, conversas com o agrônomo e cientista Antonio Nobre; a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha; a Ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia e o cantor e compositor Caetano Veloso.